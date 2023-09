Il Giornale: "Tra Mbappé e Balotelli, Pioli sceglie Leao. Ora il Verona 'bestia nera'"

Il Giornale in edicola stamattina titola così: "Tra Mbappé e Balotelli, Pioli sceglie Leao. Ora il Verona 'bestia nera'". Dopo le polemiche degli ultimi giorni, il tecnico rossonero ha difeso a spada tratta il portoghese ieri in conferenza stampa: "Leao fa di tutto e lavora per trasformarsi da promessa in un campione. Ora è in grado di reggere pressioni e aspettative ma non mi va di considerare il singolo esponente come responsabile unico. Gli errori sono sempre di tutti". Oggi intanto a San Siro arriva il Verona, da tempo bestia nera del Diavolo, e a trascinare i rossoneri ci sarà ancora Leao.