Il Giornale: "Un Milan-Napoli capovolto nel derby dei sogni infranti"

vedi letture

"Un Milan-Napoli capovolto nel derby dei sogni infranti": titola così questa mattina Il Giornale in vista della sfida di stasera a San Siro tra rossoneri e azzurri. Le ultime due squadre che hanno vinto lo scudetto sognavano certamente una stagione diversa in campionato, dove ormai non gli rimane che la corsa ai primi quattro posti.

Queste le probabili formazioni di Milan e Napoli per la sfida di questa sera a San Siro:

MILAN: Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

NAPOLI: Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Mozzacchi; Kvaratskhelia, Simeone.