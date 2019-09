L'edizione odierna de il Giornale titola così questa mattina: "Un rosso e un rigore per sbloccare il Milan e riarmare Piatek". Nonostante l'uomo in più per 70', il Milan ha faticato parecchio ieri sera contro il Verona, che si è arreso solo ad un gol su rgore di Piatek, il quale si è finalmente sbloccato segnando la sua prima rete in questa stagione.