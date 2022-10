Il Giornale: "Una trappola per il Milan. Dieci milioni di motivi per sfatare 'casa' Boban"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In vista del match di stasera del Diavolo sul campo della Dinamo Zagabria, l'edizione odierna de Il Giornale titola così: "Una trappola per il Milan. Dieci milioni di motivi per sfatare 'casa' Boban". I rossoneri sono attesi dal clima rovente dello stadio Maksimir, ma dovranno a tutti i costi portare a casa i tre punti per non compromettere la strada verso gli ottavi (il solo passaggio del turno vale 10 milioni di euro). Zvonimir Boban, doppio ex della sfida, avverta così il Milan: "Sarà molto dura per i rossoneri".