Il Giorno - Milan, Pioli per lo Spezia fa all-in su Leao

Anche contro lo Spezia, Pioli in attacco punta deciso su quel Rafael Leao sempre più top player. Il portoghese ha saltato tre gare in chiusura di 2021 a causa di un infortunio al bicipite femorale. Il portoghese ha iniziato alla grande il 2022: tre gare, tre successi. Per Leão due gol e due assist, a rimarcare la sua importanza. A riportarlo è Il Giorno.