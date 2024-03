Il giudizio della Gazzetta sull'acquisto di Chukwueze: "Ancora non si è palesato"

Questa mattina la Gazzetta dello Sport ha proposto un pagellone sugli acquisti più chiacchierati dello scorso mercato di Serie A. Non potevano mancare diversi giocatori rossoneri, con il Milan assoluto protagonista dell'ultima sessione estiva di calciomercato. A essere valutati, nello specifico, gli ex Chelsea Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic, ma anche l'innesto più oneroso dell'estate del Diavolo, Samuel Chukwueze. Il voto all'operazione Samuel Chukwueze è 5 e il titolo della pagella della Gazzetta recita così, questa mattina: "Mai vista qui la freccia della Villarreal". E poi, ancora: "in frenata".

Nonostante sia stato l'acquisto più importante in termini economici per il Milan nell'ultima estate, "Chukwueze non si è ancora palesato". Anche al netto di qualche acciacco fisico di troppo, tutto quello che ha raccolto il nigeriano in questa prima stagione rossonera sono prestazioni opache, subentri e panchine. La Gazzetta comunque non vuole tagliare fuori definitivamente Chukwueze: "Non lo bocciamo, lo rimandiamo. Rivedibile". Anche perchè in Europa ha fatto vedere le cose migliori e nell'ultima contro il Verona ha trovato il suo primo gol, bellissimo, in Serie A: può essere stata la miccia?