Champions 2024/25, Milan in bilico fra due fasce di sorteggio

Questo il ranking UEFA aggiornato dopo le semifinali di ritorno di Champions League che hanno promosso Borussia Dortmund e Real Madrid all'atto conclusivo.

In campo anche la Fiorentina che resta al 49° posto, avvicinandosi al Rennes. L'Atalanta potrebbe entrare in Top 20 mentre il Milan chiude il 2023/24 al 29° posto, con i rossoneri che in vista della prossima Champions League sono in bilico tra la seconda e la terza fascia. Tutto dipenderà da quante squadre, tra quelle davanti, si qualificherà al torneo. Ogni fascia comprenderà 9 squadre e a oggi, tra le squadre davanti ai rossoneri, Chelsea, Manchester United, Siviglia, Villarreal, Napoli, Porto, Atalanta, West Ham, Ajax ed Eintracht sarebbero fuori. Mentre Benfica, Brugge e Rangers dovrebbero conquistarsi la qualificazione attraverso i playoff. Certe dello status di teste di serie l'Inter e la Roma, a prescindere da quale competizione i giallorossi prenderanno parte.

1. Manchester City (Inghilterra) 148.000

2. Bayern Monaco (Germania) 144.000

3. Real Madrid (Spagna) 134.000

4. Paris Saint-Germain (Francia) 116.000

5. Liverpool (Inghilterra) 114.000

6. Inter (Italia) 101.000

7. Roma (Italia) 100.000

8. Borussia Dortmund (Germania) 97.000

9. Lipsia (Germania) 97.000

10. Chelsea (Inghilterra) 96.000

11. Manchester United (Inghilterra) 92.000

12. Barcellona (Spagna) 91.000

13. Atlético Madrid (Spagna) 89.000

14. Bayer Leverkusen (Germania) 88.000

15. Siviglia (Spagna) 84.000

16. Villarreal (Spagna) 82.000

17. Napoli (Italia) 80.000

18. Juventus (Italia) 80.000

19. Benfica (Portogallo) 79.000

20. Porto (Portogallo) 77.000

21. Atalanta (Italia) 76.000

22. Arsenal (Inghilterra) 72.000

23. West Ham (Inghilterra) 69.000

24. Ajax (Olanda) 67.000

25. Brugge (Belgio) 64.000

26. Rangers (Scozia) 63.000

27. Shakhtar Donetsk (Ucraina) 63.000

28. Eintracht Francoforte (Germania) 60.000

29. Milan (Italia) 59.000

30. Feyenoord (Olanda) 57.000

31. Sporting CP (Portogallo) 54.500

32. Lazio (Italia) 54.000

33. PSV Eindhoven (Olanda) 54.000

34. Tottenham (Inghilterra) 54.000

35. Slavia Praga (Repubblica Ceca) 53.000

36. Basilea (Svizzera) 52.000

37. Copenaghen (Danimarca) 51.500

38. Real Sociedad (Spagna) 51.000

39. Dinamo Zagabria (Croazia) 50.000

40. Salisburgo (Austria) 50.000

41. AZ Alkmaar (Olanda) 50.000

42. Braga (Portogallo) 49.000

43. Marsiglia (Francia) 48.000

44. Lille (Francia) 47.000

45. Gent (Belgio) 45.000

46. Lione (Francia) 44.000

47. Olympiacos (Grecia) 43.000

48. Rennes (Francia) 43.000

49. Fiorentina (Italia) 42.000

50. Stella Rossa (Serbia) 40.000

91. Torino (Italia) 17.885