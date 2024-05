MN - Maida su Fonseca: "Qualora il Milan lo scegliesse ha la responsabilità di fare bene, purché appoggiato dalla società".

vedi letture

Paulo Fonseca è tra i papabili alla panchina del Milan. Il portoghese non è un nome nuovo per il calcio italiano, avendo guidato per due stagioni la Roma (2019-2021) in un periodo particolare della storia giallorossa. Il collega del Corriere dello Sport, Roberto Maida, che lo ha seguito nel periodo alla guida dei capitolini, ci dice la sua sul tecnico. In esclusiva per MilanNews.it.

Roberto Maida, il Milan pensa a Paulo Fonseca. Conosce bene l'Italia per i suoi trascorsi a Roma. Come lo valuti per il suo operato nella Capitale?

"Paulo Fonseca è prima di tutto un uomo di buon senso e credo che, qualora il Milan lo scegliesse, abbia la possibilità di far bene, purché appoggiato dalla società. A Roma si è trovato ad affrontare una serie di problemi gestionali da solo, non avendo in quel momento una proprietà forte alle spalle. Pallotta stava vendendo, il direttore se n'era andato ed è rimasto solo, ottenendo tuttavia dei risultati importanti come una semifinale di Europa League".