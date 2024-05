Milan, basta una vittoria per avere la certezza della Supercoppa

In questo finale di stagione il Milan non si sta giocando grandi obiettivi, o almeno non tanto grandi quanto avrebbe potuto: e vedendo l'Atalanta che festeggia giustamente per la sua finale di Europa League, raggiunta dopo aver eliminato Sporting, Liverpool e Marsiglia in successione, i rimpianti aumentano. Eppure ci sono ancora due piccoli traguardi per i quali i rossoneri possono impegnarsi fino in fondo: la conquista del secondo posto e quella della Supercoppa Italiana. Obiettivi che potrebbero essere raggiunti già questa settimana.

Per quanto riguarda il secondo posto, la lotta è sulla Juventus sulla quale il Diavolo conserva un vantaggio di cinque punti. Non basta una semplice vittoria contro il Cagliari per avere la matematica certezza: servirebbero i tre punti e una non vittoria dei bianconeri contro la Salernitana. Per la partecipazione alla Supercoppa, invece, la gara è contro il Bologna. Visto che la Juve è già qualificata alla competizione come finalista di Coppa Italia, i rossoneri possono anche arrivare terzi a patto che al secondo posto ci sia proprio la squadra di Max Allegri e non il Bologna. La formazione emiliana dista 7 punti e per tale ragione basta una vittoria sul Cagliari per garantirsi l'accesso al torneo nazionale.