Il Governo dà il via libera, accolta la richiesta delle regioni: mille persone allo stadio

Il Governo accoglie la linea delle Regioni. Secondo quanto riportato da Sky, fino al 7 ottobre saranno ammesse mille persone all'interno degli stadi per assistere alle partite di calcio. Una prova generale per una parziale riapertura, con l'Emilia Romagna che si è attrezzata per permettere al pubblico di assistere alle partite di calcio già in questo fine settimana.