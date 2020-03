Il Lilla e la multa di Leao: i francesi hanno già spiegato che non è un loro problema

Rafael Leao dovrà pagare 16,5 milioni di euro allo Sporting Lisbona per essersi svincolato in maniera irregolare dal club che lo aveva cresciuto. Dopo essere andato via, il portoghese era andato in Francia al Lilla, il quale, in merito alla decisione del Tas, ha già fatto sapere che la supermulta al giocatore portoghese non è un suo problema. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport.