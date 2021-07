Il Mattino: "Riapertura degli stadi è scontro FIGC-Governo"

"Riapertura degli stadi è scontro FIGC-Governo" scrive Il Mattino oggi in edicola. Oggi giornata chiave sulla riapertura degli stadi e in particolare sulla presenza massima degli spettatori. Il Governo insiste per il 50% ma con distanziamento di 1 metro: se così fosse, la capienza di fatto verrebbe ridotta. Ad esempio il Maradona di Napoli ha una capienza di 54 mila spettatori circa. Ma al momento non potrebbero entrare 27 mila persone ma meno di 20mila, proprio perché tra un tifoso e l'altro vanno tenuti vuoti due seggiolini.