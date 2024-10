Il Mattino verso Milan-Napoli: "Il botta e riposta Ibra-Conte sulla panchina dei rossoneri"

In vista di Milan-Napoli di domani sera, Il Mattino in edicola oggi titola così: "Il botta e riposta Ibra-Conte sulla panchina dei rossoneri". Durante l'estate, l'attuale tecnico dei campani, sogni dei tifosi milanisti, è stato lungo accostato al Diavolo che però alla fine ha scelto di prendere Paulo Fonseca. E durante la presentazione ufficiale del portoghese, il dirigente svedese parlò così di Antonio Conte e delle voci su un suo possibile approdo sulla panchina del Milan: "II Milan ha un allenatore, non un manager. Con Conte non abbiamo discusso perché, con grande rispetto per lui che è un grande allenatore, non era ciò che cercavamo".

La risposta dell'allenatore pugliese è arrivata puntuale qualche giorno dopo: "Rispetto tutto, non ricordo bene cosa abbia detto Zlatan... mi considera un manager? lo mi considero così come allenatore, voglio avere voce in capitolo e da altre parti questo può dar fastidio".