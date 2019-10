Il Messaggero: "Dzeko-Zaniolo, la Roma torna a volare"

L'edizione odierna de Il Messaggero titola in taglio alto di prima pagina: "Dzeko-Zaniolo, la Roma torna a volare". Finalmente l'Olimpico in festa. È il pomeriggio perfetto per la Roma. Che ritrova contemporaneamente Totti, tornato in tribuna dopo l'addio (17 giugno) al club giallorosso, e soprattutto la vittoria, lasciandosi alle spalle i 4 pareggi consecutivi. Il 2-1 sul Milan fa subito la differenza in classifica: 5° posto in solitudine. La zona Champions è di nuovo vicina: -1 dal Napoli quarto.