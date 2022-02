Il Messaggero - Lazio, Lotito lavora in prima persona alla trattativa per il colpo Romagnoli

Claudio Lotito, presidente della Lazio, continua a lavorare per portare Alessio Romagnoli in biancoceleste a parametro zero. Il patron laziale ci ha preso gusto e sta lavorando in prima persona alla possibile operazione. Il difensore del Milan è in scadenza di contratto e dunque, senza prolungamento, potrebbe firmare con qualsiasi altra squadra gratuitamente in vista del prossimo campionato. A riportarlo è Il Messaggero.