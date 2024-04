Il messaggio di Zeroli dopo la sconfitta in Youth League: "Fiero di questi colori"

Il sogno del Milan Primavera si è interrotto sul più bello. Come l'anno scorso i rossoneri non riescono a mettere le mani sul trofeo della Youth League: quest'anno la sconfitta arriva in finale (l'anno scorso in semifinale) contro l'Olympiacos che ha vinto 3-0 con tre reti segnate in nove minuti tra il 60' e il 69'. Una prestazione molto complicata i rossoneri che negli ultimi 20-25 minuti ce l'hanno messa tutta per provare a riaprire la gara o a rendere il passivo meno pesante, trovando però un grandissimo portiere avversario.

Sicuramente il risultato fa e farà male ma i giovani rossoneri e mister Ignazio Abate con tutto il suo staff devono essere orgogliosi del percorso di questa stagione europea. Lo sa anche uno dei grandi protagonisti della cavalcata, il capitano Kevin Zeroli che, subito dopo la partita, ha lasciato questo messaggio sul suo profilo Instagram: "Fiero di indossare questi colori. Oggi e sempre!".