Milan, mercoledì Meet&Greet con Leao al Casa Milan Store

Il Milan e i milanisti, contatto! Mercoledì 8 maggio alle 15.00, presso il Casa Milan Store, è in programma un Meet&Greet con protagonista Rafael Leão per promuovere l'esclusiva ACM x RL10 capsule collection sviluppata in collaborazione col giocatore. Questo speciale appuntamento è arrivato al quinto momento stagionale dopo Bennacer, Reijnders, Loftus-Cheek e Pobega-Romero-Asllani. Stavolta è l'attaccante portoghese ad aspettarvi nella sede rossonera.

I primi 70 tifosi che si registreranno avranno la grande possibilità di incontrare Rafa, scattando selfie in compagnia del nostro dieci e facendosi firmare un prodotto ufficiale AC Milan. Lo store sarà regolarmente aperto al pubblico dalle 10.00 fino a mezz'ora prima dell'evento e riaprirà mezz'ora dopo la fine dello stesso sino alle 19.00.

Per le persone che si recheranno in via Aldo Rossi 8, provviste o meno di pass per il M&G, come sempre saranno a disposizione anche il Museo Mondo Milan, aperto dalle 10.00 alle 19.00 per una visita nella storia del Club, e il Casa Milan Bistrot, aperto dalle 8.00 alle 17.00 per una pausa nel cuore dell'universo rossonero.