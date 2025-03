Il Messico di Santiago Gimenez vince la Concacaf Nations League

vedi letture

Il Messico si aggiudica la CONCACAF Nastions League. La Tricolor ha superato 2-1 Panama nell’ultimo atto della competizione. Una partita tirata quella che si è giocata nella notte e decisa da una doppietta dell’attaccante del Fulham Raul Jimenez. Vantaggio messicano dopo appena otto minuti ma sempre nella prima frazione di gara Carrasquilla ha pareggiato i conti. Nella ripresa in pieno recupero un calcio di rigore ha deciso l’incontro per gli uomini di Aguirre.

C’era anche un po’ di Italia in campo nella partita di Inglewood. A partire dal centravanti del Milan Santiago Gimenez, in campo per quasi tutto il match e sostituito da Pineda al 96’. In difesa invece ha giocato per tutta la partita, sempre fra le file del Messico, il difensore centrale del Genoa Johan Vasquez.