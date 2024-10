Il Milan ancora senza Theo: i numeri dei rossoneri senza il terzino francese

Manca sempre meno per l'attesa sfida di questa sera contro il Napoli di Antonio Conte. Il Milan, reduce da due vittorie consecutive tra Udinese e Brugge dovrà giocare una gara quasi perfetta contro gli azzurri, soprattutto per sopperire alle mancanze, pesanti, di Theo e Reijnders. In avvicinamento alla gara di questa sera, in programma alle 20.45 a San Siro, queste alcune statistiche della sfida tra rossoneri e azzurri.

Proprio riguardo al terzino francese, la particolare statistica: infatti, nelle ultime tre stagioni tra tutte le competizioni (dal 2022/23), il Milan ha vinto il 54% delle partite con il francese in campo (54 su 101), segnando 1.9 gol in media – senza di lui, invece, la % di successi dei rossoneri scende al 29% (4 su 14), realizzando 0.8 gol di media.