Il Milan aspetta il ritorno di Ibrahimovic, uomo da 565 gol in carriera

Il buon pareggio ottenuto in casa della Juventus, è stato colto come positivo dall’ambiente rossonero. Questo principalmente perché il Milan ha giocato il match con tante assenze, una su tutte quella di Zlatan Ibrahimovic. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, lo svedese garantisce al Milan non solo rendimento in campo – vedi gol e assist - ma anche motivazione e stimolo ai compagni. Insomma, è un leader. Un leader che in carriera con i club ha segnato 503 gol (Malmoe 18, Ajax 48, Juventus 26, Inter 66, Barcellona 22, PSG 156, Manchester United 29, LA Galaxy 53 e Milan 85), e con la Nazionale 62. In totale 565 gol. Questo è il motivo per cui il Milan aspetta con ansia il rientro in campo di Ibra, che potrebbe avvenire già prima della nuova sosta del campionato prevista a inizio ottobre dopo la partita contro l’Atalanta.