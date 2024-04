Il Milan si qualifica alla Supercoppa Italiana se...Ecco tutte le combinazioni

Dopo l'Inter campione d'Italia e Juventus ed Atalanta finaliste di Coppa Italia, in questo weekend si potrebbe chiudere il quadro delle finaliste della prossima Supercoppa Italiana. Manca solo una squadra all'appello, e questa potrebbe essere proprio il Milan, ad oggi la principale indiziata.

La formazione rossonera potrebbe infatti aggiungersi a questo triumvirato addirittura già nella prossima giornata di campionato, a patto che si verifichi questa combinazione. Il Milan potrebbe strappare il pass per le final four della Supercoppa Italiana se il Bologna dovesse pareggiare o perdere sabato prossimo contro il Torino, a patto che la formazione rossonera vinca però in casa a San Siro contro il Genoa dell'ex Alberto Gilardino. Se così dovesse accadere il Milan metterebbe fuori dai giochi non solo i rossoblù ma anche la Roma di Daniele De Rossi.

Se questo scenario non dovesse realizzarsi, invece, per qualificarsi alle final four della prossima Supercoppa Italiana al Milan basterebbe piazzarsi davanti a Bologna e Roma in campionato.