Musah e il gap con l'Inter: "Ecco cosa dobbiamo fare se vogliamo diventare la miglior squadra in Italia"

In merito al gap con l'Inter, Yunus Musah ha dichiarato ai microfoni di SportMediaset: "Dobbiamo migliorare in tutti i reparti se vogliamo diventare la miglior squadra in Italia. Dobbiamo lavorare su tutto. Dobbiamo avere l'ambizione di migliorare sempre. Quest'anno siamo arrivati secondi, l'anno prossimo dovremo fare tutto meglio per provare ad arrivare primi".

Sul calo di aprile: "E' difficile da spiegare. Abbiamo giocato contro squadre forti che erano molto determinate, noi ci abbiamo provato, abbiamo dato tutto, ma non ce l'abbiamo fatta. Sicuramente dovevamo giocare meglio, ma non sono mancate motivazioni e grinta. Dovevamo giocare meglio".