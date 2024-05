CorSera: "Inter, con Pimco 'trattativa durissima'. Oaktree si prepara a escutere il pegno"

vedi letture

Sono giorni caldissime in casa Inter in merito al futuro del club nerazzurro. La versione online del Corriere della Sera riporta questo aggiornamento: "Pazza Inter anche in campo finanziario. La partita per la proprietà dell'Inter si deciderà all'ultimo minuto. Steven Zhang e il gruppo Suning sono al lavoro per chiudere l'accordo da 430 milioni con Pimco che consentirebbe di proseguire l'avventura in serie A. L'intesa è 'in corso di finalizzazione', riferisce una fonte, ma la trattativa è 'durissima' e potrebbe ancora concludersi in un nulla di fatto. Altre fonti vicine al dossier hanno invece dichiarato all'Ansa che 'l'accordo tra Suning e Pimco è alle battute finali'. Nel frattempo, secondo indiscrezioni, l'attuale creditore di Zhang, l'altro fondo americano Oaktree, si sta preparando a prendere il controllo dell'Inter e avrebbe già avviato le procedure necessarie per escutere il pegno sulle quote del club. La situazione resta fluida.

Il pallino è ancora in mano al presidente Zhang, ma per poche ore. Entro il 20 maggio, infatti, Suning dovrà rimborsare i 375 milioni di prestito e interessi concessi nel 2021 da Oaktree a Grand Tower, la cassaforte lussemburghese che controlla l'Inter. Di conseguenza, i legali e gli advisor di Suning sono al lavoro da tempo per rifinanziare il debito e stanno negoziando un accordo con un altro fondo americano, il colosso Pimco. Ancora nelle scorse ore, filtrava fiducia e ottimismo riguardo all'esito della trattativa, ma il tempo stringe e c'è ancora qualche nodo da sciogliere".