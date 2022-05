Il Milan blinda la porta: Maignan succede a Donnarumma quale miglior portiere della Serie A

MilanNews.it

Per il secondo anno consecutivo il Milan si fregia di avere in rosa il miglior portiere della Serie A. Nella passata stagione, infatti, MVP del ruolo era stato eletto Gigio Donnarumma, passato poi in estate al PSG e sostituito - più che brillantemente - dall'attuale estremo difensore rossonero, Mike Maignan, premiato in questa stagione quale miglior portiere del campionato.