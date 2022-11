Il Milan centra il primo obiettivo stagionale. Sfide d'appeal e introiti: così si continua a crescere

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Milan, dopo 9 lunghissimi anni, ha centrato la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, superando, con 10 punti, il girone con Chelsea (primo), Salisburgo (Europa League) e Dinamo Zagabria (eliminata); decisivo, in tal senso, il poker rifilato ieri agli austriaci in un San Siro vestito a festa, realizzato grazie alla doppietta di Giroud e ai gol di Krunic e Messias.



Primo obiettivo

I rossoneri hanno, dunque, rispettato i pronostici della vigilia e messo la spunta sul primo obiettivo stagionale: superare il girone - certamente meno difficile rispetto a quella della passata stagione - era traguardo certamente alla portata di Tonali e compagni; poi in Europa non si può dare quasi nulla per scontato e ogni step va festeggiato con i dovuti onori, ma questa qualificazione riporta il Milan tra le migliori 16 d'Europa con tanta ambizione e voglia di stupire: "Dobbiamo - ha spiegato Paolo Maldini a Prime nel post gara - essere ambiziosi, siamo contenti. Da stasera (ieri sera, ndr) iniziamo a parlare qualcosa di serio. È un inizio. Non dobbiamo mai dimenticare cos'ha rappresentato questo club nel calcio. Non possiamo accontentarci di quello che abbiamo fatto".



Qualificazione determinante

Maldini ha poi così proseguito nell'intervista: "Credo che il Milan sarà una mina vagante tra le seconde classificate"; nell'urna dei rossoneri, sarà pescata il 7 novembre una tra Porto, Bayern Monaco, Tottenham, Real Madrid, Manchester City e Benfica. Il passaggio agli ottavi era sì prevedibile e pronosticabile, ma è certamente determinante per la crescita di questo club: da un punto di vista sportivo consegnerà sfide ad eliminazione diretta dal grandissimo fascino europeo e, dal punto di vista economico, aggiungerà pesanti ricavi da, girare, magari sul calciomercato e sui rinnovi.