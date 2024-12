Il Milan Club "Diavoli Etruschi" In continua espansione: l'obiettivo diventare un punto di riferimento in tutta Italia. Questa la loro storia

Un Milan Club nato per gioco, il 1 marzo 2024 in occasione di Lazio-Milan dello scorso campionato viene organizzato un pullman come gruppo non organizzato per portare tutti insieme i propri piccoli tifosi e fargli vivere una giornata unica quando alla fine l'esperienza unica l'hanno vissuta gli adulti. Decenni passati allo stadio ma mai con una partecipazione di gruppo così coinvolgente, alla fine sono stati gli adulti ad essere tornati ai tempi delle gite scolastiche. Sull'onda di questo entusiasmo, un mese dopo il 2 aprile viene firmato l'atto costituito dai primi 30 soci fondatori da lì una serie di serate dedicate al club organizzate nei vari paesi della Tuscia Viterbese e oggi dopo appena 7 mesi ecco il Milan Club unito a festeggiare oltre 600 iscritti in ben 3 regioni, Lazio Toscana e Umbria, in un club che punta nel giro di qualche anno a diventare una delle realtà di tifo organizzato più importanti d'Italia.

Il progetto è ambizioso ma fin'ora gli obiettivi preposti sono stati tutti raggiunti se non addirittura superati. 22 abbonamenti al San Siro per il campionato, una presenza costante a San Siro con un pullman bipiano di 72 persone, almeno 500 tesserati al primo anno che invece verrà chiuso con più di 600 iscrizioni, una cena di inaugurazione bellissima con ospite Chicco Evani fatta sabato sera 7 dicembre e con il giornalista di SportItalia Vincenzo Matrone.

Dopo già pochi mesi, vista l'estensione territoriale coperta dal club il direttivo ha deciso di cambiare brand utilizzando il nome "Diavoli Etruschi" perché è una cosa che identifica tutti i territori dove sono presenti gli associati che arrivano anche a Massa Carrara Orvieto Pitigliano tra gli altri. Un unico motto per questi tifosi appassionati del Diavolo Rossonero: "Sempre con te starò... solo non ti lascerò.... sono NATO ROSSONERO".