Il Milan dei viceré: Calhanoglu è stato il terzo rigorista stagionale a segno in Serie A

Contro la Lazio, in assenza di Ibrahimovic e Kessié, è stato Calhanoglu a prendersi la responsabilità di posizionare il pallone sul dischetto. Risultato perfetto: Reina spiazzato e 2-0 (momentaneo) per il Milan. Il turco è stato il terzo rigorista rossonero stagionale a segno in Serie A, eguagliando così il Sassuolo in testa a questa speciale classifica. Il messaggio è chiaro: senza il suo totem là davanti, sono i viceré a caricarsi la squadra sulle spalle. La chiave vincente di questo Milan è che la lista degli eredi al trono è lunghissima: Kjaer, Kessie ed appunto Calhanoglu sono i più quotati, ma ce ne sarebbero tanti altri, come capitan Romagnoli e Gigio Donnarumma. Senza citare Theo Hernandez, un treno incontenibile, autore anche ieri sera di una prova strepitosa, gol a parte. Ma quella zuccata di testa a tempo scaduto ha mandato in delirio tutto il popolo rossonero, con conseguente esultanza mimando una chiamata: frecciatina a Deschamps?

Il Milan dei viceré per la prima volta dopo tanto tempo si trova primo in classifica a questo punto del campionato, sebbene il gigante svedese abbia giocato meno della metà delle partite. Altro messaggio confermato verso i più scettici: questa squadra non è più Ibra-dipendente. E scusate se è poco.

Giovanni Picchi