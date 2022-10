Il Milan domina la Dinamo 4-0: quanti milioni vale la vittoria in Champions League?

MilanNews.it

Uno 0-4 super meritato e che instrada bene il Milan verso la possibile qualificazione alla fase ad eliminazione diretta della Champions League, che manca da ben 9 anni.

Un successo ottimo non solo per il campo e la classifica, ma anche per le casse: questo 0-4 porta nelle casse del Milan ben 2,8 milioni di euro, che si aggiungo ai 930mila euro guadagnati con il pareggio maturato a Salisburgo e agli altri 2,8 milioni per la vittoria sempre contro la Dinamo Zagabria.