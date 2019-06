Il Milan e i complimenti alle azzurre: "Che vittoria!"

Il Milan, intervenuto su Twitter, si è complimentato con le azzurre per il successo dell'Italia sull'Australia che ha visto protagoniste anche le rossonere Bergamaschi, Giacinti, Giugliano e Sabatino.<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="it"><p lang="it" dir="ltr">Way to go girls! A comeback win for the Azzurre in their debut match vs Australia <br>Che vittoria! L'Italia batte 2-1 l'Australia in rimonta all'esordio nella <a href="https://twitter.com/hashtag/FIFAWWC?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FIFAWWC</a>: protagoniste anche Bergamaschi, Giacinti, Giugliano e Sabatino <a href="https://twitter.com/hashtag/AUSITA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#AUSITA</a> 🇦🇺🇮🇹 <a href="https://twitter.com/hashtag/WorldwideMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#WorldwideMilan</a> <a href="https://t.co/Tyn0PjFcuA">https://t.co/Tyn0PjFcuA</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1137709765147156480?ref_src=twsrc%5Etfw">9 giugno 2019</a></blockquote>

