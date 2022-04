MilanNews.it

Secondo quanto riporta oggi il Corriere della Sera, il Milan nel corso di questo campionato avrebbe perso ben 16 punti nelle partite contro le squadre definite "piccole". La rotta può essere già invertita da stasera quando alle 21, a San Siro, arriva il Genoa di Blessin in piena lotta per non retrocedere in Serie B.