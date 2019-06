Il Milan e il "Goal of the Day": Contra contro il Verona a San Siro

Nel consueto appuntamento del "Goal of the Day", il Milan ha scelto la rete di Cosmin Contra contro il Verona del 23 dicembre 2001: "Nel 2001, il regalo di Natale per tutti i rossoneri lo porta Contra".

Cosmin Contra gave the Rossoneri a very merry Christmas

Nel 2001, il regalo di Natale per tutti i rossoneri lo porta @contracosmin1 pic.twitter.com/ycrR9ZvMiZ — AC Milan (@acmilan) 6 giugno 2019