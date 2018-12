Il Milan e il "Goal of the Day": Seedorf fulmina Buffon a Torino

Nel consueto appuntamento del "Goal of the Day", il Milan ha scelto la rete di Clarence Seedorf a Torino del 14 marzo 2004, siglata a Buffon e decisiva nella corsa al diciassettesimo scudetto: "Serginho accelera lungo la fascia e serve Clarence, che fulmina Buffon".

Serginho bursts down the flank and serves Seedorf, who drives a low shot into the net

Serginho accelera lungo la fascia e serve Clarence, che fulmina Buffon