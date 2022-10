Il Milan e la Serie A scendono in campo con Save the Children

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Nel corso dell'undicesima giornata di Serie A, in programma nel weekend in arrivo, il Milan scenderà in campo insieme a tutta la lega a sostegno di Save The Children per "portare acqua, cibo, cure e salvare la vita a milioni di bambini: dona adesso al 45533. Non c’è acqua, non c’è cibo, non c’è più tempo".