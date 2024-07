Il Milan e la tradizione dei terzini brasiliani: Emerson Royal potrebbe essere il terzo

vedi letture

Le prossime saranno ore calde, e decisive, per l'arrivo al Milan di Emerson Royal. La dirigenza rossonera è prossima a regalare a Paulo Fonseca il terzo rinforzo di questo calciomercato, con il brasiliano che è addirittura una richiesta esplicita dell'allenatore portoghese per andare a rinforzare e completare la rosa in vista della prossima stagione.

Nel momento in cui vestirà il rossonero, Emerson Royal sarà il terzo terzino brasiliano nella storia del Milan. Un'eredità non da poco, considerati i connazionali che in precedenza hanno occupato (in linea d'area) la sua stessa posizione in campo con la maglia del Diavolo, ovvero Cafù e Serginho.

Il primo, nelle sue cinque stagioni al Milan, ha totalizzato 166 presenze, 4 gol e 22 assist, più una Coppa Italia, una Champions League, due Supercoppe Europee, un Mondiale per Club FIFA ed una Supercoppa Italiana, mentre il secondo di partite ne ha fatte poche di più, 185, segnando 24 gol e servendo ai compagni 54 assist, ma di stagioni ne ha fatte otto ('99/'08). Rispetto al comunque ricco palmares di Cafù, Serginho annovera una Champions League (2003 vs la Juventus) ed una Coppa Italia (2003 vs Roma) in più.

MILAN: EMERSON ROYAL IN CHIUSURA

Stando a quanto riferisce Sky Sport si avvia alla chiusura l'operazione che porterebbe Emerson Royal al Milan. Con il Tottenham attualmente c'è una distanza di circa 2 milioni di euro bonus compresi. La richiesta del club londinese è di 15 milioni più 5 di bonus, 14 più 4 l'ultima offerta dei rossoneri.

Una distanza che dovrebbe essere colmata già nei prossimi giorni: il Milan è pronto a regalare a Fonseca il terzino destro desiderato.