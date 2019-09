Il Milan e l’ex Montella, la Gazzetta: "Ultima coppa ed equivoci"

Il Milan non accoglierà Montella come una vecchia gloria. Come riporta La Gazzetta dello Sport, oggi l’Aeroplanino torna a San Siro da allenatore della Fiorentina e non può essere il benvenuto. È stato lui, comunque, a consegnare ai rossoneri l’ultimo trofeo della loro storia: la Supercoppa Italiana. Un successo ottenuto con uno dei Milan più deboli delle ultime stagioni. Montella è stato anche il tecnico del ritorno in Europa dopo tre anni fuori dal giro delle competizioni internazionali. Poi l’esonero, arrivato dopo uno 0-0 con il Torino. I cinesi gli avevano consegnato una squadra ricchissima, ma Montella, con tanti nuovi giocatori, chiedeva pazienza. Il solito equivoco del tempo, osserva la Gazzetta.