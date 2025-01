"Il Milan è una squadra un po' addormentata": Assogna giudica così i rossoneri

Intervenuto così a Sky Sport, il giornalista e inviato Paolo Assogna ha parlato del brutto episodio che ha coinvolto ieri pomeriggio a San Siro Calabria e Coinceicao al termine della partita vinta contro il Parma. Queste le sue considerazioni:

"Brutto vedere questo atteggiamento in un una società con la storia e rispetto che ha il Milan. E' stata una caduta di stile da parte di entrambi, con Coincecao perchè avrebbe dovuto contare fino a 10, e aspettare e calmarsi. C'era tutto il tempo per risolvere questa cosa in spogliatoio, visto poi anche l'andamento della gara. Il Milan è una squadra un po' addormentata..".

Questo il tabellino di Milan-Parma di Serie A:

MILAN-PARMA 3-2

Marcatori: 24’ Cancellieri, 38’ Pulisic, 80’ Delprato, 90’+1 Reijnders, 90’+4 Chukwueze.

LE FORMAZIONI:

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria (dal 78’ Jovic), Gabbia, Pavlović, Theo Hernández (dal 46’ Bartesaghi); Musah, Fofana (dal 57’ Chukwueze), Reijnders; Pulisic, Morata (dal 57’ Abraham), Leão (dal 46’ Bennacer). A disp.: Sportiello, Jiménez, Terracciano, Tomori, Zeroli, Camarda, Okafor. All.: Conceição.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Valenti, Valeri; Hernani (dal 70’ Haj), Sohm; Man (dal 70’ Almqvist), Cancellieri (dal 83’ Hainaut), Mihăilă (dal 77’ Løvik); Djurić (dal 70’ Camara). A disp.: Corvi, Moretta; Leoni, Trabucchi, Estévez, Keita, Plicco, Ondrejka. All.: Pecchia.

Arbitro: Abisso di Palermo.

Ammoniti: 12’ Pavlovic. 33’ Vogliacco, 37’ Sohm, 43’ Fofana, 45’+1 Delprato, 74’ Haj.

Recupero: 1' 1T, 6’ 2T.