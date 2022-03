MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Un “Andiamo” con tante “o” per confermare la soddisfazione sua e di tutta la squadra per l’ennesima vittoria in campionato. Theo Hernandez ha celebrato così, con l’immancabile post su Instagram, il successo del Milan sul campo del Cagliari. Tre punti pesantissimi in chiave scudetto, ottenuti grazie alla prodezza di Bennacer nella ripresa.