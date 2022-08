Il Milan Femminile chiude quarto la Women's Cup: sconfitta pirotecnica con il Club America

MilanNews.it

Si è concluso nella notte italiana la Women's Cup, torneo amichevole a cui ha partecipato il Milan Femminile e che si è disputato in Kentucky, Usa. Le rossonere hanno sfidato nella finale per il 3°-4° posto le messicane del Club America, venendo sconfitte al termine di una gara pirotecnica. 5-4 il risultato finale in favore delle centroamericane che hanno segnato all'ultimo secondo. In gol per le rossonere Tucceri Cimini, Bergamaschi, Thomas e Piemonte.