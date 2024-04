Il Milan in prestito: CDK torna ma non incide. E l'ultima sufficienza è di quasi due mesi fa

Come stanno andando i nostri giocatori in prestito? Sono i 15 calciatori attualmente ancora di proprietà del Milan, mandati in alcuni casi a farsi le ossa altrove e in altri con la possibilità di cessione a titolo definitivo. Ecco qual è stato il weekend per alcuni di loro:

Charles De Ketelaere (Atalanta)

Il belga si rivede in campo dopo quasi un mese. Si era fatto male con la nazionale, saltando la partita contro il Napoli. A Cagliari subentra a Teun Koopmeiners dopo 55' sul risultato di 1-1. Entra per dare fantasia in avanti, ma non si vede praticamente mai. Nel complesso la stagione resta ancora molto buona, la sua media TMW relativamente al solo campionato è di 6.19. Tuttavia l'ultima partita dove si è meritato un 6 in pagella risale a quasi due mesi fa, nel successo contro il Sassuolo per 3-0 del 17 febbraio, dove comunque il belga prese un 6.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 22 milioni più 2 milioni di bonus e il 10% sulla futura rivendita.

Presenze: 35

Reti: 10

Assist: 7