Il Milan mette gli occhi su Demiral ma il Sassuolo blocca l'affare

Merih Demiral (21) è appena approdato alla Juventus ma l'interesse intorno al suo nome resta importante. Il Milan, secondo quanto si legge sull'edizione odierna di Tuttosport, sarebbe interessato al turco ma tra i bianconeri e il Sassuolo vige un accordo per cui il difensore non potrà spostarsi da Torino per le prossime due sessioni di mercato. Una stagione intera, dunque. Demiral resterà allora alla corte di Maurizio Sarri, per una sorta di apprendistato e per crescere sotto la guida dei vari Chiellini, Bonucci, Rugani e De Ligt.