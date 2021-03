Il Milan non dipende da Ibra: 26 punti con lui e 26 senza lo svedese

A livello aritmetico, i 52 punti che a oggi fanno della squadra di Pioli la seconda forza del campionato sono perfettamente spaccabili in due. Metà sono arrivati con Ibrahimovic in campo, l’altra metà senza lo svedese. Per chiarezza, consideriamo comunque la gara di ieri tra quelle “con Ibrahimovic”; mentre quella col Torino di inizio febbraio, nella quale l’ex Galaxy ha giocato 5 minuti tutto sommato ininfluenti, finisce di diritto tra le gare “senza Ibrahimovic”. La differenza? Se i punti, 26, sono gli stessi, con Ibra il campo il Milan ha impiegato 13 partite a conquistarli. Senza il proprio centravanti, appena 11: vuol dire che la media-punti si alza quando manca il leader tecnico della squadra. È una sorpresa. Come quella legata ai gol: 24 in 13 partite con Ibra, 23 in 11 senza Ibra. Se poi (in questo caso giustamente) consideriamo la rete di Rebic tra quelle “senza Zlatan”, allora ne viene fuori che il Milan ha segnato di più, in termini sia assoluti che di media-gol, in assenza del proprio miglior marcatore.