Il Milan non faceva così male nelle prime 20 di campionato dalla stagione 2019/20

Con la sconfitta di ieri il Milan è tornato all'ottavo posto in classifica, a 6 lunghezze dal quarto, obiettivo minimo dichiarato per questa stagione dalla dirigenza rossonera. I gol di Mbangula e Weah fermano il Diavolo a 31 punti, che dopo 20 giornate, per una squadra che doveva inizialmente lottare per lo scudetto, sono veramente pochi.

Pochi non solo rispetto a quelli che hanno fatto Napoli ed Inter fino ad oggi, ma anche rispetto a quelli che lo stesso Milan aveva a questo punto della stagione gli anni passati. Basti pensare che la formazione rossonera non faceva così male in campionato dopo 20 giornata dalla stagione 2019/20, quando si iniziò con Giampaolo e poi si proseguì con Pioli. In quel caso il Diavolo conquisto appena 3 punti in meno, 28.

PUNTI MILAN DOPO 20 GIORNATE

2024/25: 31 punti (Fonseca-Conceiçao)

2023/24: 42 (Pioli)

2022/23: 38 (Pioli

2021/22: 45 (Pioli)

2020/21: 46 (Pioli)

2019/20: 28 (Giampaolo-Pioli)

2018/19: 34 (Gattuso)

2017/18: 28 (Montella-Gattuso)