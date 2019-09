Il Milan non partiva così male dalla stagione dell'esonero di Allegri

Sei punti nelle prime cinque giornate di campionato. Il Milan, sconfitto ieri sera dal Torino, ha incassato la sua terza sconfitta nelle prime cinque giornate di Serie A. Per la squadra rossonera, che negli ultimi anni non ha certo vissuto le sue stagioni migliori, quello attuale è un avvio non in linea nemmeno con gli ultimi campionati.

Per trovare un avvio peggiore, infatti, bisogna tornare indietro di sei anni: era l'ultima stagione sulla panchina rossonera di Massimiliano Allegri e quel Milan nelle prime cinque giornate conquistò solo 5 punti.

Fu l'inizio di una stagione a dir poco problematica: quella squadra concluse la Serie A all'ottavo posto e Allegri venne esonerato a gennaio, col Milan che concluse l'annata calcistica con Clarence Seedorf in panchina.

2019/20 - Milan 6 punti in 5 giornate

2018/19 - Milan 8 punti in 5 giornate

2017/18 - Milan 12 punti in 5 giornate

2016/17 - Milan 9 punti in 5 giornate

2015/16 - Milan 9 punti in 5 giornate

2014/15 - Milan 8 punti in 5 giornate

2013/14 - Milan 5 punti in 5 giornate