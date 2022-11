Il Milan non prende quasi mai gol con Kjaer, Pioli: "Quando i numeri sono così grandi non è mai un caso"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Milan-Fiorentina, mister Pioli ha parlato così dell'importanza di Simon Kjaer per i rossoneri:

Con Kjaer il Milan non prende quasi mai gol? "Quando i numeri sono grandi non sono mai un caso. Simon è un leader. C'è un aspetto molto importante, è che parla bene in campo. Sa far prendere le posizioni bene ai compagni. È un giocatore che ci da tanto in questa situazione e ci da posizioni migliori".