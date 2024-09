Il Milan non sa più vincere: una sola gioia nelle ultime 12 gare

vedi letture

Lo slogan è tanto semplice quanto orribile da pronunciare per i tifosi rossoneri: il Milan non sa più vincere. Anche contro la Lazio non sono arrivati i tre punti ma solo un pareggio, raggiunto in rimonta e di rincorsa nei minuti finali. Non è una novità per i rossoneri negli ultimi mesi che sono riusciti a trovare la vittoria in una sola occasione nelle ultime 12 partite, tra campionato ed Europa League.

Facendo partire il conteggio dalla gara di andata dei quarti di finale di andata della competizione europea contro la Roma, l'unica vittoria è arrivata con il Cagliari, per 5-1. Il resto solo sconfitte o pareggi. Qui nel dettaglio:

2023/2024

Milan-Roma 0-1

Sassuolo-Milan 3-3

Roma-Milan 2-1

Milan-Inter 1-2

Juventus-Milan 0-0

Milan-Genoa 3-3

Milan-Cagliari 5-1

Torino-Milan 3-1

Milan-Salernitana 3-3

2024/2025

Milan-Torino 2-2

Parma-Milan 2-1

Lazio-Milan 2-2