Il Milan post lockdown è una macchina da gol. Solo l'Inter ha fatto meglio

Da quando il campionato italiano è ripreso, il Milan è indubbiamente tra le squadre migliori della Serie A. Non a caso la potenza di fuoco dei rossoneri è aumentata esponenzialmente nelle ultime 7 partite dopo lo stop forzato per il Coronavirus, come dimostra la classifica sulle squadre che hanno realizzato più reti in questo lasso di tempo:

Inter: 21

Milan: 20

Juventus: 20

Sassuolo: 20

Atalanta: 19

Sampdoria: 13

Per intenderci, la squadra rossonera da un mese a questa parte segna praticamente 3 gol di media a partita. Considerando le restanti 26 gare, invece, i gol realizzati erano state solamente 28.