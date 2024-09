Il Milan ricorda Silvio Berlusconi nel giorno del suo compleanno

Il 29 settembre è un giorno di festa in casa rossonera: si festeggiano i compleanni di Silvio Berlusconi e Andriy Shevchenko. Il compianto presidente oggi avrebbe compiuto 88 anni e il suo storico club, con cui ha vinto tutto per oltre trent'anni, gli ha voluto dedicare un messaggio di ricordo sui social. Scrive il Milan su X riprendendo le parole dello stesso Presidente: "...In tutti noi che abbiamo avuto questa avventura di intrecciare la nostra vita a un sogno che si chiama Milan...”.