Il Milan ricorda Zamparini: "Ci uniamo al dolore della famiglia"

Si è spento oggi all’età di 80 anni, Maurizio Zamparini, ex Presidente fra le altre del Palermo. Il Milan poco fa ha voluto ricordare Zamparini con un post pubblicato sul profilo ufficiale Twitter dove ha scritto: “AC Milan si unisce al dolore della famiglia per la scomparsa di Maurizio Zamparini, imprenditore e dirigente sportivo che per decenni è stato un indimenticato protagonista del calcio italiano alla guida di Pordenone, Venezia e Palermo”. Fra i grandi giocatori lanciati da Zamparini ai bei tempi del Palermo in Serie B e Serie A ricordiamo fra gli altri: Luca Toni, Edinson Cavani, Paulo Dybala, Fabio Grosso, Andrea Barzagli, Simone Barone e Cristian Zaccardo.

AC Milan si unisce al dolore della famiglia per la scomparsa di Maurizio Zamparini, imprenditore e dirigente sportivo che per decenni è stato un indimenticato protagonista del calcio italiano alla guida di Pordenone, Venezia e Palermo. pic.twitter.com/oZIojlkJ27 — AC Milan (@acmilan) February 1, 2022