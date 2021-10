Il Milan riprende a lavorare per Bergamo: buone e cattive notizie dall’infermeria

Dopo la giornata di pausa concessa ieri dal tecnico Stefano Pioli, è previsto per il pomeriggio un allenamento a Milanello per preparare la trasferta delicatissima di Bergamo. L’Atalanta è un osso duro e tante volte è stata fatale per i rossoneri. Il Milan per l’appuntamento di domenica sera ha recuperato sicuramente Simon Kjaer, che sta lavorando in gruppo da lunedì scorso e sarà titolare contro la sua ex squadra. Ma la buona notizia è che Junior Messias tornerà a disposizione dell’allenatore e in teoria risulta essere convocabile. Fino ad ora non ha ancora svolto un allenamento con la squadra, oggi pomeriggio dovrebbe essere il primo, ma se tutto dovesse andare per il verso giusto potrebbe rientrare nella lista dei convocati. Nessun problema nemmeno per Brahim Diaz, uscito malconcio dalla sfida di Champions League contro l’Atletico ma recuperato per l’impegno in campionato. Anche Bakayoko e Krunic sono usciti dall'area medica e sono in fase di riatletizzazione, e potrebbero rientrare dopo la sosta col Verona.

La brutta notizia invece arriva dall’operazione al menisco di Alessandro Florenzi. L’esterno ex Roma dovrà star fermo un mesetto ma approfitterà della sosta per dimezzare i tempi d’assenza dal campo. I rossoneri nel ruolo di terzino oltre Calabria potranno sfruttare Kalulu, mentre come esterno alto ci sono Castillejo e il rientrante Messias. Ibrahimovic sta ancora recuperando dal problema al tendine e domenica non sarà presente alla partita contro l’Atalanta, e da Milanello filtra anche la volontà del giocatore di non rispondere alla chiamata della nazionale svedese proprio perché non ancora ristabilito fisicamente.