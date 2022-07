Il Milan saluta Kessie: "Siamo tornati in cima all'Italia. Buona fortuna Presidente"

Nella giornata di oggi il Barcellona ha ufficializzato il tesseramento di Franck Kessie, uno dei protagonisti della cavalcata verso il 19° Scudetto rossonero poco più di un mese fa. L'account uffciale Twitter del Milan ha dedicato un pensiero al calciatore ivoriano che saluta Milanello dopo cinque stagioni: "Grazie Franck! Insieme siamo riusciti a tornare in cima all'Italia. Buona fortuna Presidente".

𝑇ℎ𝑎𝑛𝑘 𝑦𝑜𝑢, 𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑘!



Together we made it back on top of Italy. Best of luck, Mr President! 🫡



Insieme siamo tornati ad essere Campioni d’Italia: buona fortuna, Franck! 🫡#SempreMilan pic.twitter.com/5CDXEtRpxG